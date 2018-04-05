Биологи выясняли влияние горячих гейзеров на японских макак

Еще одно название японских макак - снежные обезьяны, так как проживание их популяций наиболее северное. Погружение в горячие источники является их любимым занятием на протяжении зимы. По более ранним предположениям ученых, считалось, что макаки таким образом согреваются. Но как показали последние исследования, данные процедуры влияет и на уровень их эмоционального состояния.Наблюдения за 12 самками, биологи проводили в 2014 году. Возраст приматов составлял от пяти до 24-х лет. Исследования включали периоды с апреля по июнь весной, в это время рождается потомство. А также время с октября по декабрь осени, приходящийся на сезон спаривания. Основаны исследования на измерении уровня кортизола или гормона, формирующего защитные реакции в организме при проявлении внешних угроз. При снижении расход глюкозы, им активизируется работа мышц, а так же повышается артериальное давление, усиливаются ритмы сердцебиение и активизируются другие необходимые функции.На основании анализа всех данных выяснено, что проводящие время в термальных источниках обезьяны, показывали уровень кортизола ниже на 20 процентов, в отличие от макак, не предпочитающих купание. Предположения ученых основаны на этом показателе, существенно повышающим для первой группы шансы на успешную репродукцию и выживание. На следующую весну, из 12 самок, восемь родили крепкое и здоровое потомство.