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RocketLab готовится к первому официальному коммерческому запуску ракеты Electron

Стало известно, что 20 апреля открывается окно для первой официальной коммерческой миссии компании RocketLab. Таким образом, отмечается, что миссия It’s Business Time предназначена для вывода на орбиту трех спутников, выполненных на основе CubeSat.

RocketLab готовится к первому официальному коммерческому запуску ракеты Electron


Два устройства Lemur-2 принадлежат Spire, а третий спутник является собственностью GeoOptics. Первая пара предназначена для сбора данных о погоде и передвижении кораблей, а второй аппарат является частью большой метеорологической системы.

На данный момент руководство компании RocketLab намерено искать новых клиентов, что подтверждается увеличением объема производства двигателя Rutherford. В скором времени предприятие собирается выйти на уровень одного запуска в месяц.

Стоит напомнить, что после последнего успешного тестового запуска на орбиту Земли носитель Electron вывел устройство Humanity Star, которое воспринялось некоторыми астрономами не совсем положительно.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:20
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