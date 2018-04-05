RocketLab готовится к первому официальному коммерческому запуску ракеты Electron

Два устройства Lemur-2 принадлежат Spire, а третий спутник является собственностью GeoOptics. Первая пара предназначена для сбора данных о погоде и передвижении кораблей, а второй аппарат является частью большой метеорологической системы.На данный момент руководство компании RocketLab намерено искать новых клиентов, что подтверждается увеличением объема производства двигателя Rutherford. В скором времени предприятие собирается выйти на уровень одного запуска в месяц.Стоит напомнить, что после последнего успешного тестового запуска на орбиту Земли носитель Electron вывел устройство Humanity Star, которое воспринялось некоторыми астрономами не совсем положительно.