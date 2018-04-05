Huawei предлагает аналог Google Play всему миру

Сообщается, что в Huawei P20 и P20 Pro появились предустановленные глобальные версии магазина App Gallery. Таким образом, его могут использовать россияне, американцы, жители стран Европы и других регионов.На данный момент в этом сервисе много китайского программного обеспечения, но разработчики платформы обещают скорые изменения ситуации. Они утверждают, что создатели приложений будут всячески привлекаться для разработки интересных программ, доступных каждому пользователю.