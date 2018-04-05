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Huawei предлагает аналог Google Play всему миру

Ранее компания Huawei представила свой онлайн-магазин с приложениями App Gallery, который был доступен только на территории Китая. Тем не менее, недавно стало известно, что аналог Google Play теперь будет доступен жителям других стран.

Huawei предлагает аналог Google Play всему миру


Сообщается, что в Huawei P20 и P20 Pro появились предустановленные глобальные версии магазина App Gallery. Таким образом, его могут использовать россияне, американцы, жители стран Европы и других регионов.

На данный момент в этом сервисе много китайского программного обеспечения, но разработчики платформы обещают скорые изменения ситуации. Они утверждают, что создатели приложений будут всячески привлекаться для разработки интересных программ, доступных каждому пользователю.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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