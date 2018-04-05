В РПЦ осудили священника, исполнившего в храме "Мурку"

Действие происходило за церковным приёмом пищи в одном из московских приходов. Александр Волков, являющийся пресс-секретарём патриарха Кирилла, заявил, что такое поведение священнослужителя перешло все грани допустимого.Стоит отметить, что видеоролик может быть смонтирован. Однако представитель Русской православной церкви мало верит в эту версию. Волкова расстраивает то, что, после просмотра этого видео, многие люди могут подумать, что все священники так себя ведут.