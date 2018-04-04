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Зрители считают Марину Африкантову не такой простой, как она кажется

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» считают Марину Африкантову далеко не такой простушкой, какой она может показаться на первый взгляд.

Зрители знают, что Африкантова-младшая будет соглашаться, кивать, слушаться и нахваливать своего любимого, но до только до тех пор, пока он не посягнет на ее кошелек.

Зрители считают Марину Африкантову не такой простой, как она кажется

Поэтому фанатам телестройки интересно смотреть за развитием их отношений Марины и Романа Капаклы, который как известно «нищий», но при этом мнит себя «патриархом в их тандеме».

«Он не просто лесом пойдет, а будет корчиться от боли, дикой обиды, неверия и недоумения от жестких действий «нежного цветочка»!», - пророчат будущее для Романа зрители.

Зрители считают Марину Африкантову не такой простой, как она кажется

Напомним, что сложности в отношениях «самой красивой пары проекта» были всегда. К примеру, Марина в первую очередь слушает советы своей мамы, а не Ромы, который к тому же на 10 лет моложе возлюбленной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:34
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