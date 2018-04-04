Зрители считают Марину Африкантову не такой простой, как она кажется

Зрители знают, что Африкантова-младшая будет соглашаться, кивать, слушаться и нахваливать своего любимого, но до только до тех пор, пока он не посягнет на ее кошелек.Поэтому фанатам телестройки интересно смотреть за развитием их отношений Марины и Романа Капаклы, который как известно «нищий», но при этом мнит себя «патриархом в их тандеме»., - пророчат будущее для Романа зрители.Напомним, что сложности в отношениях «самой красивой пары проекта» были всегда. К примеру, Марина в первую очередь слушает советы своей мамы, а не Ромы, который к тому же на 10 лет моложе возлюбленной.