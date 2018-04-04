Нюша дискриминирует своих фанатов

Подробности проекта певица рассказывать отказалась, однако сказала, что он «классный». Артистка поведала, что уже сейчас необходимо участие девушек и парней со всей России. Для этого участникам надо выложить ролик или снимок с хэштегом #nyushaLeka. Рост юношей до 180 сантиметров, а у девушек до 175 сантиметров. Возраст Нюша ограничила от 18 - 30 лет.Некоторые расстроились, потому что им нет 18 лет. Одна из поклонниц сказала, что ей только 13 лет, но она жаждет участвовать в проекте. Нюша выберет семерых наиболее спортивных, артистичных и харизматичных молодых людей для фотосессии, которая пройдет при её участии в Москве. Нюша подведёт итоги уже двенадцатого апреля.