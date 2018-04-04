Нюша дискриминирует своих фанатов
Нюша поведала, что планирует запустить абсолютно новый проект. Певица проведёт кастинг, в котором будет набирать девушек и юношей модельной внешности. Параметры роста поклонников несколько удивили. Подписчики заявили, что этим Нюша дискриминирует своих фанатов.
Подробности проекта певица рассказывать отказалась, однако сказала, что он «классный». Артистка поведала, что уже сейчас необходимо участие девушек и парней со всей России. Для этого участникам надо выложить ролик или снимок с хэштегом #nyushaLeka. Рост юношей до 180 сантиметров, а у девушек до 175 сантиметров. Возраст Нюша ограничила от 18 - 30 лет.
Некоторые расстроились, потому что им нет 18 лет. Одна из поклонниц сказала, что ей только 13 лет, но она жаждет участвовать в проекте. Нюша выберет семерых наиболее спортивных, артистичных и харизматичных молодых людей для фотосессии, которая пройдет при её участии в Москве. Нюша подведёт итоги уже двенадцатого апреля.
Подробности проекта певица рассказывать отказалась, однако сказала, что он «классный». Артистка поведала, что уже сейчас необходимо участие девушек и парней со всей России. Для этого участникам надо выложить ролик или снимок с хэштегом #nyushaLeka. Рост юношей до 180 сантиметров, а у девушек до 175 сантиметров. Возраст Нюша ограничила от 18 - 30 лет.
Некоторые расстроились, потому что им нет 18 лет. Одна из поклонниц сказала, что ей только 13 лет, но она жаждет участвовать в проекте. Нюша выберет семерых наиболее спортивных, артистичных и харизматичных молодых людей для фотосессии, которая пройдет при её участии в Москве. Нюша подведёт итоги уже двенадцатого апреля.