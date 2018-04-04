АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Папа Римский Франциск на своем папамобиле прокатил по площади детей

Сегодня Папа Римский Франциск прокатил по по площади Святого Петра детей на своем папамобиле.
Папа Римский Франциск на своем папамобиле прокатил по площади детей


Шестеро детей 4 апреля в ходе традиционной коллективной аудиенции прокатились на папамобиле по площади Святого Петра вместе с главой Римско-католической церкви Папой Римским Франциском.

Традиционно понтифик приветствует собирающихся на площади верующих, нередко при этом останавливается, чтобы поцеловать и благословить детей.

В этот раз Папа Римский Франциск разрешил детворе забраться в свой белоснежный открытый автомобиль. Шестеро ребят, которые были одеты в форменные туники своих приходов, проехали по площади в папамобиле с главой Римско-католической церкви.

Согласно данным жандармерии Ватикана, на коллективной аудиенции присутствовало около 20 тысяч человек. В ходе нее Франциск обратился отдельно к почетному папе Бенедикту XVI — своему предшественнику.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США выявили за год более 220 случаев
Младший брат Ромы Гриценко пожаловал на «Дом-2»
MSI представила линейку игровых ноутбуков GT Titan
Папа Римский Франциск на своем папамобиле
В Дубае задержана россиянка, которая искусала
Дети Галкина и Пугачевой получили гражданство
Юлия Самойлова рассказала о советах от Примадонны
Эксперты: Спрос на деревянные дома в Подмосковье
Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных
Появился трейлер киберпанка «Стем» с Логаном
Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в
В Сети опубликовали трейлер фильма «Мир будущего»
РБК представил рейтинг наиболее востребованных в
Учёные создадут письменность для турецкого "языка
Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле
Британцы представили алгоритм для предсказания
Учёные: У шмелей существует чёткое разделение
Colorful представила компактную материнскую плату
В Токио появились вагоны метро, украшенные
Лейтон Мистер стала жгучей блондинкой
Тата и Валерий Блюменкранц решили обзавестись
Пришельцы посеяли панику среди землян своими НЛО
Учёные: Древние египтяне обладали возможностью
Саша Артемова ответственно отнеслась к священному
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: один человек
Приложение-пульсометр оказалось эффективным при
Стало известно о 9 жертвах пожара в столичном ТЦ
Mazda представит новый кроссовер CX-8 в Пекине
Украинская певица Наталья Могилевская каждое утро
Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в
Просмотреть все новости