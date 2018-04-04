Папа Римский Франциск на своем папамобиле прокатил по площади детей

Шестеро детей 4 апреля в ходе традиционной коллективной аудиенции прокатились на папамобиле по площади Святого Петра вместе с главой Римско-католической церкви Папой Римским Франциском.Традиционно понтифик приветствует собирающихся на площади верующих, нередко при этом останавливается, чтобы поцеловать и благословить детей.В этот раз Папа Римский Франциск разрешил детворе забраться в свой белоснежный открытый автомобиль. Шестеро ребят, которые были одеты в форменные туники своих приходов, проехали по площади в папамобиле с главой Римско-католической церкви.Согласно данным жандармерии Ватикана, на коллективной аудиенции присутствовало около 20 тысяч человек. В ходе нее Франциск обратился отдельно к почетному папе Бенедикту XVI — своему предшественнику.