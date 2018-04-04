Алексей Чадов показал в Instagram редкое совместное фото с сыном Фёдором

Несмотря на то, что Алексей Чадов явялется довольно публичной персоной, он редко показывает пользователям Сети фотографии из обычной жизни. Особенно это касается семейных снимков. Накануне в Instagram-профиле актёра всё же появился новый снимок, на котором он держит на руках своего маленького сына Фёдора, показывая ему на что-то вдалеке.Фолловеры тут же принялись обсуждать снимок в комментариях, написав, что малыш всё ещё остаётся больше похожим на маму Агнию Дитковските, но не сомневаются, что Чадов является очень хорошим и заботливым отцом.Напомним, что пара Алексея Чадова и Агнии Дитковските распалась ещё летом минувшего года, но оба родителя старательно скрывали от любимого сына этот факт. Сам актёр часто берёт ребёнка с собой на съёмки. Маленький Фёдор уже успел побывать с папой в Италии и на Шри-Ланке.