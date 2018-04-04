Алексей Чадов показал в Instagram редкое совместное фото с сыном Фёдором
Любимый многими актёр Алексей Чадов порадовал поклонников в Instagram редким совместным снимком с сыном. Фолловеры уже предположили, что фотография была сделана где-то на побережье Крыма, куда тот мог отправиться на очередные съёмки.
Несмотря на то, что Алексей Чадов явялется довольно публичной персоной, он редко показывает пользователям Сети фотографии из обычной жизни. Особенно это касается семейных снимков. Накануне в Instagram-профиле актёра всё же появился новый снимок, на котором он держит на руках своего маленького сына Фёдора, показывая ему на что-то вдалеке.
Фолловеры тут же принялись обсуждать снимок в комментариях, написав, что малыш всё ещё остаётся больше похожим на маму Агнию Дитковските, но не сомневаются, что Чадов является очень хорошим и заботливым отцом.
Напомним, что пара Алексея Чадова и Агнии Дитковските распалась ещё летом минувшего года, но оба родителя старательно скрывали от любимого сына этот факт. Сам актёр часто берёт ребёнка с собой на съёмки. Маленький Фёдор уже успел побывать с папой в Италии и на Шри-Ланке.
Несмотря на то, что Алексей Чадов явялется довольно публичной персоной, он редко показывает пользователям Сети фотографии из обычной жизни. Особенно это касается семейных снимков. Накануне в Instagram-профиле актёра всё же появился новый снимок, на котором он держит на руках своего маленького сына Фёдора, показывая ему на что-то вдалеке.
Фолловеры тут же принялись обсуждать снимок в комментариях, написав, что малыш всё ещё остаётся больше похожим на маму Агнию Дитковските, но не сомневаются, что Чадов является очень хорошим и заботливым отцом.
Напомним, что пара Алексея Чадова и Агнии Дитковските распалась ещё летом минувшего года, но оба родителя старательно скрывали от любимого сына этот факт. Сам актёр часто берёт ребёнка с собой на съёмки. Маленький Фёдор уже успел побывать с папой в Италии и на Шри-Ланке.