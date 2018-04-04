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Алексей Ягудин напугал фанатов фотоснимками разбитого носа и швов

Фигурист Алексей Ягудин напугал своих поклонников фотоснимком разбитого носа и швов. Взволнованные фанаты принялись выяснять, что произошло с их кумиром.

Алексей Ягудин напугал фанатов фотоснимками разбитого носа и швов


Спортсмен опубликовал в Сети коллаж из двух снимков, на левом изображен операционный шов свежезашитый, на правой части – сам Алексей, лицо которого чуть опухло, а под носом наложена марлевая прокладка.

Под публикацией фигурист пояснил, что свежий шрам принадлежит его супруге Татьяне Томьяниной, которая перенесла уже по счету четвертую операцию на ноге. Медики удалили металлическую конструкцию, которая была установлена ранее для устранения последствий от полученной травмы. О себе Ягудин написал, что очищал голову от гноя, иначе бы ослеп.

Алексей не уточнил, что с ним произошло, поэтому фанатам осталось догадываться, какой диагноз у спортсмена. Как бы там ни было, поклонники пожелали паре скорейшего выздоровления.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:30
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