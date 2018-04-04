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Роза Сябитова предпочитает молчать о своих планах до последнего момента

Известная ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова предпочитает молчать о задуманных планах до последнего момента. В противном же случае, считает главная сваха России, все её дела просто начинают рушиться.

Роза Сябитова предпочитает молчать о своих планах до последнего момента

Роза Сябитова любима многими телезрителями, которые восхищаются не только её профессиональными качествами и талантами, как ведущей, но и часто отмечают свойственную ей женственность и особый шарм. Недавно поклонникам главной свахи России стало известно, что и знаменитость не всегда на 100 процентов уверена в своём успехе, а потом придерживается некоторых проверенных годами примет.

Сябитова, оказалось, твёрдо убеждена, что о задуманных планах на какую-либо крупную покупку или дальнюю поездку никому рассказывать не стоит. Исходя из личного опыта ведущая заметила, что обычно после раскрытия своих намерений кому-либо, всё начинает идти наперекосяк. Поэтому теперь знаменитость молчит о до последнего момента, несмотря на то, что иногда очень хочется с кем-то поговорить.

Также Сябитова поделилась с поклонниками и другой своей скорее традицией, нежели приметой. Перед каждым эфиром ведущая «Давай поженимся» выделяет себе 5 минут для чаепития со специальной именной кружки, подаренной одним из фанатов. Такое начало эфира, со слов знаменитости, всегда даёт положительный результата в её работе.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:54
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