Роза Сябитова предпочитает молчать о своих планах до последнего момента

Роза Сябитова любима многими телезрителями, которые восхищаются не только её профессиональными качествами и талантами, как ведущей, но и часто отмечают свойственную ей женственность и особый шарм. Недавно поклонникам главной свахи России стало известно, что и знаменитость не всегда на 100 процентов уверена в своём успехе, а потом придерживается некоторых проверенных годами примет.Сябитова, оказалось, твёрдо убеждена, что о задуманных планах на какую-либо крупную покупку или дальнюю поездку никому рассказывать не стоит. Исходя из личного опыта ведущая заметила, что обычно после раскрытия своих намерений кому-либо, всё начинает идти наперекосяк. Поэтому теперь знаменитость молчит о до последнего момента, несмотря на то, что иногда очень хочется с кем-то поговорить.Также Сябитова поделилась с поклонниками и другой своей скорее традицией, нежели приметой. Перед каждым эфиром ведущая «Давай поженимся» выделяет себе 5 минут для чаепития со специальной именной кружки, подаренной одним из фанатов. Такое начало эфира, со слов знаменитости, всегда даёт положительный результата в её работе.