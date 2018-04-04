Lifan X70 появится в России уже 17 апреля

Накануне появилась некоторая информация об оснащении и силовых установках паркетника Lifan X70 для российского рынка. В частности, под капотом автомобиля будет установлен 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 136 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 5-диапазонной трансмиссией или с вариатором. Привод у автомобиля только передний.В оснащение кроссовера входит мультимедийная система с большим экраном, подогрев всех сидений, а водительское кресло имеет электропривод с регулировкой на 6 положений, также автомобиль комплектуется многими другими передовыми технологиями.О новом кроссовере Lifan X70 впервые заговорили в январе текущего года, но о том, что новинка появится на российском рынке в такие короткие сроки никто и не думал. Хотя Lifan X70 и считается преемником модели Х60, до конца текущего года они будут реализовываться параллельно.