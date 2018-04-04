Дженнифер Лопес пошла на ужин со своим кавалером в бледно-розовом пальто

В Лос-Анджелесе фоторепортеры смогли сделать несколько снимков Дженнифер возле одного из самых видных ресторанов Западного Голливуда. Знаменитость предстала перед папарацци в стильном бледно-розовом пальто. В руке у неё была большая сумка, а на ногах босоножки с каблуком. Свои дивные локоны артистка собрала в хвост.Поклонники, узревшие свежие снимки фотошпионов, остались довольны образом своего кумира.