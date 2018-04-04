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Дженнифер Лопес пошла на ужин со своим кавалером в бледно-розовом пальто

Прославленная актриса Дженнифер Лопес, которая является ещё и певицей, показала себя в привлекательном наряде весенней направленности, когда пошла на ужин со своим молодым человеком Алексом Родригесом.

В Лос-Анджелесе фоторепортеры смогли сделать несколько снимков Дженнифер возле одного из самых видных ресторанов Западного Голливуда. Знаменитость предстала перед папарацци в стильном бледно-розовом пальто. В руке у неё была большая сумка, а на ногах босоножки с каблуком. Свои дивные локоны артистка собрала в хвост.

Дженнифер Лопес пошла на ужин со своим кавалером в бледно-розовом пальто

Поклонники, узревшие свежие снимки фотошпионов, остались довольны образом своего кумира.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 00:05
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