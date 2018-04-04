Разработчики OUKITEL испытали аккумулятор смартфона WP5000

Стоит отметить, то OUKITEL WP5000 является влагостойким и противоударным устройством с батареей на 5200 мАч. Благодаря опубликованному видео с испытаниями батареи смартфона стало известно, что телефон смог проработать 8 часов 40 минут с постоянно активированным дисплеем. В режиме воспроизведения аудио устройство продержалось 16 часов 40 минут. Просмотр 30-минутного видеоролика стоил батарее WP5000 3% заряда.В течение часа смартфон лишился 12% заряда в режиме работы GPS и максимальной яркости экрана. Что касается ситуации, когда телефон находится в ожидающем режиме, то при таком раскладе заряда батареи хватит на 7 дней.Интересно, что WP5000 получил не только емкий аккумулятор, но и хорошее для бюджетного смартфона аппаратное обеспечение.