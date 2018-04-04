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Разработчики OUKITEL испытали аккумулятор смартфона WP5000

Сотрудники компании OUKITEL провели тестирование «выносливости» аккумулятора, который установлен в защищенный смартфон WP5000. Девайс испытывали в различных режимах, и все время он демонстрировал отличные показатели.

Разработчики OUKITEL испытали аккумулятор смартфона WP5000


Стоит отметить, то OUKITEL WP5000 является влагостойким и противоударным устройством с батареей на 5200 мАч. Благодаря опубликованному видео с испытаниями батареи смартфона стало известно, что телефон смог проработать 8 часов 40 минут с постоянно активированным дисплеем. В режиме воспроизведения аудио устройство продержалось 16 часов 40 минут. Просмотр 30-минутного видеоролика стоил батарее WP5000 3% заряда.



В течение часа смартфон лишился 12% заряда в режиме работы GPS и максимальной яркости экрана. Что касается ситуации, когда телефон находится в ожидающем режиме, то при таком раскладе заряда батареи хватит на 7 дней.

Интересно, что WP5000 получил не только емкий аккумулятор, но и хорошее для бюджетного смартфона аппаратное обеспечение.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30
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