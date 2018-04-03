Титул «Мисс фитнес-бикини» завоевала многодетная мама Николь Ковальчук

Илья Ковальчук влюбился в Николь Амбразайтис ещё тогда, когда ему было только 19 лет. С тех пор супруги никогда не расставались. В данное время пара воспитывает четверых детей. Ранее Николь зарабатывала музыкой. После замужества девушка «ударилась» в фитнес. Она активно тренируется, чтобы совершенствовать своё тело. При этом жена спортсмена решила попробовать себя также в бодибилдинге, занятия которого принесли первый результат, а именно титул «Мисс фитнес-бикини».Сообщение об этом девушка обнародовала в рамках Instagram. Поклонники считают Николь, абсолютным идеалом по физической форме. Она сообщила, что в данном конкурсе участвовала впервые. Короткий ролик за 2 дня собрал около 25 тысяч лайков и 133 комментария.