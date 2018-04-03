На МКС заменят принтер возрастом 17 лет на новую модель

Команда космонавтов, пребывающая на борту МКС, на этой неделе получит груз с новым оборудованием для печатания бумаги с Земли. Устаревшая модель печатного устройства, проработавшего на станции 17 лет, уйдет на заслуженный «отдых».Сообщается, что астронавтам будет предоставлена HP Envy ISS – специальная модель принтера, которая разработана компанией Hewlett-Packard.Для создания принтера, который без перебоя выполнял бы свою функцию, сотрудники HP ознакомились с мнением и пожеланием астронавтов.Эксперты выделили два ключевых условия в работе устройства – возможность выполнять функции в условиях невесомости и огнеупорный корпус. Уникальная версия принтера, соответствующая ключевым критериям, разработана на базе модели OfficeJet 5740.Старт миссии по доставке тхники и прочего груза на МКС состоялся 2 апреля в 23:30 (мск).