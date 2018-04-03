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На МКС заменят принтер возрастом 17 лет на новую модель

На этой неделе астронавты с МКС получат новую модель принтера, а устаревший аппарат, отработавший на станции 17 лет, будет утилизирован. Об этом сообщает Engadget.

На МКС заменят принтер возрастом 17 лет на новую модель


Команда космонавтов, пребывающая на борту МКС, на этой неделе получит груз с новым оборудованием для печатания бумаги с Земли. Устаревшая модель печатного устройства, проработавшего на станции 17 лет, уйдет на заслуженный «отдых».

Сообщается, что астронавтам будет предоставлена HP Envy ISS – специальная модель принтера, которая разработана компанией Hewlett-Packard.
Для создания принтера, который без перебоя выполнял бы свою функцию, сотрудники HP ознакомились с мнением и пожеланием астронавтов.

Эксперты выделили два ключевых условия в работе устройства – возможность выполнять функции в условиях невесомости и огнеупорный корпус. Уникальная версия принтера, соответствующая ключевым критериям, разработана на базе модели OfficeJet 5740.

Старт миссии по доставке тхники и прочего груза на МКС состоялся 2 апреля в 23:30 (мск).
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:45
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