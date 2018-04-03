Кроссовер Zotye X7 сменил дизайн Volkswagen на стиль Lexus

Кроссовер Zotye X7 вывели на рынок КНР год назад, тогда он имел сходство с прототипом Volkswagen Cross Coupe GTE. В апреле текущего года ожидается премьера спортивной модификации кроссовера, которая получит в названии приставку S.В частности, обновлённый Zotye X7 получил новые светодиодные фонари, большую решётку радиатора, иные бамперы, видоизменённую багажную дверь и перемычку между задними огнями. Также кроссовер увеличился в габаритах, теперь его длина составляет 4 764 мм.По всей вероятности моторная гамма автомобиля останется прежней — это бензиновые агрегаты с турбиной производительностью 163, 177 и 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена «механика», «автомат» и «робот». Привод только передний.