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Кроссовер Zotye X7 сменил дизайн Volkswagen на стиль Lexus

В сеть выложили первые фотографии кроссовера Zotye X7, реализации которого будут осуществляться под новым суббрендом Domy или Damai. Автомобиль больше не имеет сходства с внедорожником Volkswagen, разработчики создали дизайн в стиле Lexus.

Кроссовер Zotye X7 сменил дизайн Volkswagen на стиль Lexus


Кроссовер Zotye X7 вывели на рынок КНР год назад, тогда он имел сходство с прототипом Volkswagen Cross Coupe GTE. В апреле текущего года ожидается премьера спортивной модификации кроссовера, которая получит в названии приставку S.

В частности, обновлённый Zotye X7 получил новые светодиодные фонари, большую решётку радиатора, иные бамперы, видоизменённую багажную дверь и перемычку между задними огнями. Также кроссовер увеличился в габаритах, теперь его длина составляет 4 764 мм.

По всей вероятности моторная гамма автомобиля останется прежней — это бензиновые агрегаты с турбиной производительностью 163, 177 и 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена «механика», «автомат» и «робот». Привод только передний.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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