АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Ученые: Замена магнитных полюсов Земли приведет к исчезновению человечества

Исследователи рассказали, что магнитные полюса нашей планеты постоянно перемещаются, но плохая новость состоит в том, что если полюса поменяются местами, то это приведет к ужасным последствиям. Замена полюсов Земли чревата тем, что человеческая раса исчезнет.

Ученные рассказали, что за последние 150 лет магнитные полюса сместились на тысячу км, на основе этого был сделан вывод, что спустя некоторое время полюса вовсе поменяются местами, такое явление известно как инверсия. Инверсия чревата тем, что планета станет непригодной для жизни, но, несмотря на это биологическая жизнь на Земле сохранится.
Ученые: Замена магнитных полюсов Земли приведет к исчезновению человечества

Специалисты указывают на то, что инверсия – это процесс, который происходит медленно, но неотвратимо, поэтому магнитосфера не сможет защитить человечество от космического излучения. Исследователи выдвинули теорию, что на Земле уже происходила инверсия полюсов, приблизительно 780 тысяч лет назад, и из-за этого жизнь на планете не исчезла, а просто видоизменилась.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Равномерно проводящий тепло пластик прошел
Марина Африкантова победила в очередном этапе
Ученые: Замена магнитных полюсов Земли приведет к
Huawei презентовала Honor 7A с ценником 126
Samsung готовит к презентации смартфон Galaxy J7
В Салехарде стая собак напала на ребенка
Представлен мини-компьютер Shuttle DL10J с
В Сеть просочились подробные данные о смартфоне
РКК «Энергия» передала в «Роскосмос» доработанный
Ученые нашли способ вылечить задержку умственного
Компактный термоядерный реактор прошел стадию
Палеонтологи обнаружили ящерицу с двумя теменными
Ученые определили место происхождения устойчивой
В Саратове обрушился 4-этажный дом
Исследование NASA HOSTS помогает астрономам
В Бахрейне нашли самое крупное за всю историю
Астробиолог обнаружил доказательство микробного
Британские ученые предложили способ удаления
В Сети появились подробные технические параметры
NASA и ESA тестируют свои парашюты для
Белых медведей проверят на ядовитые химические
Илон Маск 1 апреля в шутку объявил о банкротстве
На TENAA появился новый смартфон Vivo Y71
Покупать детские товары в онлайн-магазинах станет
AliExpress предлагает двухдневную скидку на
Даже ДНК, не кодирующая гены, может вызывать рак,
Сегодня SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9
Свадебный банкет в Бишкеке закончился массовым
Названа дата презентации нового смартфона Nubia
Таджикистан ввел запрет на полеты четырех
Просмотреть все новости