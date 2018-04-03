Ученые: Замена магнитных полюсов Земли приведет к исчезновению человечества

Ученные рассказали, что за последние 150 лет магнитные полюса сместились на тысячу км, на основе этого был сделан вывод, что спустя некоторое время полюса вовсе поменяются местами, такое явление известно как инверсия. Инверсия чревата тем, что планета станет непригодной для жизни, но, несмотря на это биологическая жизнь на Земле сохранится.Специалисты указывают на то, что инверсия – это процесс, который происходит медленно, но неотвратимо, поэтому магнитосфера не сможет защитить человечество от космического излучения. Исследователи выдвинули теорию, что на Земле уже происходила инверсия полюсов, приблизительно 780 тысяч лет назад, и из-за этого жизнь на планете не исчезла, а просто видоизменилась.