Ученые: Замена магнитных полюсов Земли приведет к исчезновению человечества
Исследователи рассказали, что магнитные полюса нашей планеты постоянно перемещаются, но плохая новость состоит в том, что если полюса поменяются местами, то это приведет к ужасным последствиям. Замена полюсов Земли чревата тем, что человеческая раса исчезнет.
Ученные рассказали, что за последние 150 лет магнитные полюса сместились на тысячу км, на основе этого был сделан вывод, что спустя некоторое время полюса вовсе поменяются местами, такое явление известно как инверсия. Инверсия чревата тем, что планета станет непригодной для жизни, но, несмотря на это биологическая жизнь на Земле сохранится.
Специалисты указывают на то, что инверсия – это процесс, который происходит медленно, но неотвратимо, поэтому магнитосфера не сможет защитить человечество от космического излучения. Исследователи выдвинули теорию, что на Земле уже происходила инверсия полюсов, приблизительно 780 тысяч лет назад, и из-за этого жизнь на планете не исчезла, а просто видоизменилась.
Ученные рассказали, что за последние 150 лет магнитные полюса сместились на тысячу км, на основе этого был сделан вывод, что спустя некоторое время полюса вовсе поменяются местами, такое явление известно как инверсия. Инверсия чревата тем, что планета станет непригодной для жизни, но, несмотря на это биологическая жизнь на Земле сохранится.
Специалисты указывают на то, что инверсия – это процесс, который происходит медленно, но неотвратимо, поэтому магнитосфера не сможет защитить человечество от космического излучения. Исследователи выдвинули теорию, что на Земле уже происходила инверсия полюсов, приблизительно 780 тысяч лет назад, и из-за этого жизнь на планете не исчезла, а просто видоизменилась.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:30