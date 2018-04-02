АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Ученые определили место происхождения устойчивой ко всем антибиотикам бактерии

Британскими учеными Университетского колледжа Лондона, под руководством Франуса Баллу, предполагается действительное существование плазмиды MCR-1, которая устойчива ко всем существующим антибиотикам, и страна ее появления – Китай, событие отмечено проявлением с 2005 года. Опубликована работа ученых на страницах издания Nature Communications.

Плазмида MCR-1 является носителем гена, устойчивого к колистину и передающегося от одной клетки к другой. У микробов нет возможности получать от нее защиту, данный факт заставляет медиков назначать большие дозы из сильных составов антибиотиков. На основании анализов, учеными были обвинены представители китайских и индийских фермеров, конкретно указывается на бездумное использование ими антибиотиков, в качестве добавки в пищу домашних животных.
Ученые определили место происхождения устойчивой ко всем антибиотикам бактерии


Опираясь на последующие генетические анализы учеными установлено, что данная бактерия скорее всего возникла в 2005 году, на территории Китая. Экспертами были идентифицированы 457 штаммов бактерий, обладающих устойчивостью к колистину. Как рассказал Франсуа Баллу, дальнейшее распространение MCR-1 сопровождается, как массовостью, так и шокирующей скоростью. Причем наличие плазмиды обнаружено на территории большинства континентов, за исключением Австралии.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи обнаружили ящерицу с двумя теменными
Ученые определили место происхождения устойчивой
В Саратове обрушился 4-этажный дом
Исследование NASA HOSTS помогает астрономам
В Бахрейне нашли самое крупное за всю историю
Астробиолог обнаружил доказательство микробного
Британские ученые предложили способ удаления
В Сети появились подробные технические параметры
NASA и ESA тестируют свои парашюты для
Белых медведей проверят на ядовитые химические
Илон Маск 1 апреля в шутку объявил о банкротстве
На TENAA появился новый смартфон Vivo Y71
Покупать детские товары в онлайн-магазинах станет
AliExpress предлагает двухдневную скидку на
Даже ДНК, не кодирующая гены, может вызывать рак,
Сегодня SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9
Свадебный банкет в Бишкеке закончился массовым
Названа дата презентации нового смартфона Nubia
Таджикистан ввел запрет на полеты четырех
Телеканал ТНТ подтвердил, что Ольга Бузова хочет
Ольга Бузова выложила видео со съёмок в Playboy
Samsung Electronics представила новые ноутбуки
Виктор Шароваров в числе многих очарован
Ученых озадачил химический анализ шарового
Возрожденная Toyota Supra лишится механики
Астрономы впервые изучали звезду-сверхгиганта на
Виктория Романец осыпала подписчиков потоком
Ученые исследовали причины возникновения
Nokia может возродить кнопочный телефон 2010
Алёна Водонаева восхитила длинными голыми ногами
Просмотреть все новости