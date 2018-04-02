Ученые определили место происхождения устойчивой ко всем антибиотикам бактерии

Плазмида MCR-1 является носителем гена, устойчивого к колистину и передающегося от одной клетки к другой. У микробов нет возможности получать от нее защиту, данный факт заставляет медиков назначать большие дозы из сильных составов антибиотиков. На основании анализов, учеными были обвинены представители китайских и индийских фермеров, конкретно указывается на бездумное использование ими антибиотиков, в качестве добавки в пищу домашних животных.Опираясь на последующие генетические анализы учеными установлено, что данная бактерия скорее всего возникла в 2005 году, на территории Китая. Экспертами были идентифицированы 457 штаммов бактерий, обладающих устойчивостью к колистину. Как рассказал Франсуа Баллу, дальнейшее распространение MCR-1 сопровождается, как массовостью, так и шокирующей скоростью. Причем наличие плазмиды обнаружено на территории большинства континентов, за исключением Австралии.