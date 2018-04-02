На TENAA появился новый смартфон Vivo Y71

В аппаратной основе смартфона Vivo Y71 работает процессор Snapdragon 425, модуль оперативной памяти на 3 гигабайта, а также накопитель данных с объемом 32 Гб. Что касается дисплея, то его диагональ составляет 5,5 дюйма, а разрешение 1440 на 720 пикселей. В устройство также установлена аккумуляторная батарея с емкостью 3285 мАч.В качестве операционной системы представлена платформа Android 8.1 Oreo. На корпусе можно заметить модули основной и фронтальной камер. Разрешение первой 13 Мп, а второй – 5 Мп. Стоит отметить, что на изображениях не видно наличия датчика сканирования подушечки пальца, поэтому Vivo Y71, скорее всего, будет без него.Стоимость новинки составляет 175 долларов.