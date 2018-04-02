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Ксению Бородину и Курбана Омарова упрекают в дурном примере своим детям

Ксению Бородину и Курбана Омарова, обманывающих подписчиков об участии в выборах и не пристёгивающихся в автомобиле, упрекают в дурном примере своим детям.

Как известно, ведущая "Дома-2" и её супруг-бизнесмен придерживаются амплуа образцово показательной семейной пары. Личные блоги звёзд пестрят домашними видео и фотографиями, где родители и дети выглядят несказанно счастливыми и беззаботными.

Ксению Бородину и Курбана Омарова упрекают в дурном примере своим детям

И Ксения, и Курбан любят высказаться на какую-то спорную нравственную тему, акцентируя внимание на своих моральных достоинствах в сравнении с другими знаменитостями.

Отдельная тема - это воспитание троих детей, где Бородина с Омаровым уже выступают одарёнными справедливыми родителями и по совместительству любящими супругами. Хотя обстановка в звёздной семье, судя по всему, действительно благоприятная для малышей, критики пары всё же обратили внимание на несколько возмутительных ситуаций.

До выборов 18 марта Ксения с Курбаном активно призывали поклонников прийти на избирательные участки, однако сами не предоставили никаких доказательств присутствия там. На самом деле семья дружно играла в пейнтбол.

Также в Сети появилось видео, где супруги едут в машине, не пользуясь ремнями безопасности, и поют весёлую песню. За такое поведение на дороге звёзды могли бы получить 1500 рублей штрафа, а о примере детям и говорить нечего.

Ранее муж Ксении Бородиной учил поклонниц заводить отношения.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:58
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