"ТНТ" официально утвердил адаптированную для Ольги Бузовой версию шоу "Холостяк"
"ТНТ" официально утвердил адаптированную для Ольги Бузовой версию шоу "Холостяк", открыв на официальном сайте канала анкету для потенциальных женихов певицы.
Новые проекты с ведущей "Дома-2" появляются буквально каждую неделю, стремительно заполняя телевизионные и радиоэфиры. "ТНТ4" уже представил зрителю проект "БузоваTV", где соединится всё творчество теледивы, включая разнообразные шоу, спектакли и клипы.
Однако в успешной карьере Ольги есть один существенный изъян - она напрочь перечеркнула личную жизнь знаменитости. Недавно Бузова пожаловалась, что не знает любви вот уже 2 года, а заигрывания с известными мужчинами, о которых говорили в последнее время - не более, чем пиар.
Но продюсеры звезды придумали, как подзаработать даже на поиске супруга для Ольги. Ведущая станет первой в стране "холостячкой": её и добрый десяток мужчин отправят в романтичный уголок мира, где состоятся съёмки.
Желающих уже просят заполнить анкету, в которой есть лишь два обязательных ограничения: необходимо соответствовать возрасту от 18 до 40 лет и не иметь официальной жены.
Всех остальных, вне зависимости от статуса и профессии, теледива будет ждать на кастинге, чтобы в будущем самостоятельно выбрать себе достойную партию или, по крайней, мере сделать вид, что не одинока.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова станет главной героиней женской версии шоу "Холостяк".
Новые проекты с ведущей "Дома-2" появляются буквально каждую неделю, стремительно заполняя телевизионные и радиоэфиры. "ТНТ4" уже представил зрителю проект "БузоваTV", где соединится всё творчество теледивы, включая разнообразные шоу, спектакли и клипы.
Однако в успешной карьере Ольги есть один существенный изъян - она напрочь перечеркнула личную жизнь знаменитости. Недавно Бузова пожаловалась, что не знает любви вот уже 2 года, а заигрывания с известными мужчинами, о которых говорили в последнее время - не более, чем пиар.
Но продюсеры звезды придумали, как подзаработать даже на поиске супруга для Ольги. Ведущая станет первой в стране "холостячкой": её и добрый десяток мужчин отправят в романтичный уголок мира, где состоятся съёмки.
Желающих уже просят заполнить анкету, в которой есть лишь два обязательных ограничения: необходимо соответствовать возрасту от 18 до 40 лет и не иметь официальной жены.
Всех остальных, вне зависимости от статуса и профессии, теледива будет ждать на кастинге, чтобы в будущем самостоятельно выбрать себе достойную партию или, по крайней, мере сделать вид, что не одинока.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова станет главной героиней женской версии шоу "Холостяк".