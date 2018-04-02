Быстрейший Mercedes C-Class станет гибридным
Специалисты подразделения Mercedes-AMG в будущем создадут новое поколение автомобилей «заряженной» линейки C-Class с индексом «63». Об этом в интервью с журналистами сообщил Тобиас Моерс — глава подразделения Mercedes-AMG.
По словам топ-менеджера, новые автомобили будут представлены не раньше следующего десятилетия. По всей вероятности, автомобили линейки C-Class будут комплектоваться гибридными силовыми установками. Специалисты подразделения Mercedes-AMG должны переосмыслить модели C63, чтобы соответствовать жёстким европейским правилам. При этом соответствовать строгим нормам нужно без отрицательного влияния на генерирующую мощность автомобилей.
В настоящее время купе, седан, универсал и кабриолет комплектуются 4,0-литровым твин-турбо двигателем V8, который в стандартной версии производит 475 лошадиных сил, а в «заряженных» модификациях — 510 «лошадей». Самым лёгким и быстрым является купе Mercedes-AMG C63 S, которое до первой «сотни» ускоряется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/час.
По словам топ-менеджера, новые автомобили будут представлены не раньше следующего десятилетия. По всей вероятности, автомобили линейки C-Class будут комплектоваться гибридными силовыми установками. Специалисты подразделения Mercedes-AMG должны переосмыслить модели C63, чтобы соответствовать жёстким европейским правилам. При этом соответствовать строгим нормам нужно без отрицательного влияния на генерирующую мощность автомобилей.
В настоящее время купе, седан, универсал и кабриолет комплектуются 4,0-литровым твин-турбо двигателем V8, который в стандартной версии производит 475 лошадиных сил, а в «заряженных» модификациях — 510 «лошадей». Самым лёгким и быстрым является купе Mercedes-AMG C63 S, которое до первой «сотни» ускоряется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:15