Быстрейший Mercedes C-Class станет гибридным

По словам топ-менеджера, новые автомобили будут представлены не раньше следующего десятилетия. По всей вероятности, автомобили линейки C-Class будут комплектоваться гибридными силовыми установками. Специалисты подразделения Mercedes-AMG должны переосмыслить модели C63, чтобы соответствовать жёстким европейским правилам. При этом соответствовать строгим нормам нужно без отрицательного влияния на генерирующую мощность автомобилей.В настоящее время купе, седан, универсал и кабриолет комплектуются 4,0-литровым твин-турбо двигателем V8, который в стандартной версии производит 475 лошадиных сил, а в «заряженных» модификациях — 510 «лошадей». Самым лёгким и быстрым является купе Mercedes-AMG C63 S, которое до первой «сотни» ускоряется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/час.