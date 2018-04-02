31 марта прошел внеочередной съезд «Всероссийское общество слабовидящих» - рассмотрен ряд важных вопросов

Как уже было сказано, за несколько месяцев после последнего Съезда во «Всероссийском обществе слабовидящих» произошли очень важные изменения.Во-первых, организация, которая исповедует новейшие подходы в сфере социализации инвалидов по зрению, а также защиты интересов этих людей, становимся все больше узнаваемой. На данный момент у этой организации открыты отделения во всех 85 субъектах Российской Федерации. Но, что очень важно, что порядка 10 тысяч человек по всей России в той или иной степени вовлечены, либо уже выразили готовность присоединиться к этому движению.Уже очевидно, что масштаб задач и того, что уже сделано, в весьма значительной степени отражают принципиально другое качество как социальной, так и общественной работы, которую будет вести в ближайшие годы «Всероссийское общество слабовидящих». Организация хорошо понимает, что все вопросы социализации инвалидов по зрению сильно связаны с настроем общества и власти, а также профессиональных организаций. А вот браться за решение подобных вопросов в духе нашего времени. Важные в условиях данного момента методики необходимы не только в медицинских подходах, но также в социальной инженерии и в общественных коммуникациях.Как сообщает президент организации Александр Рявкин, Центральное правление 22 марта приняло решение, руководствуясь выше названными соображениями, рекомендовать Съезду рассмотреть вопрос о принятии названия организации: «Всероссийское общество защиты прав инвалидов».С обновленным названием, отразив в уставных документах новейшие направления организации, с большей точностью донесет до всех, кто объективно заинтересован в этой работе и миссии.Кроме того, организация считает полезным создание на базе их структур политической партии, которая будет способна на языке законодательных инициатив, а также общественного контроля реализовывать наши уставные цели и задачи. Которые будет отстаивать свою позицию прежде всего во властных инстанциях по всем текущим вопросам. Наличие такого инструмента позволит организации решать вопросы на различных площадках, которые в силу различных ограничений недоступны для отраслевых или профессиональных объединений. Ведь крайне важно двигаться вперед последовательно и ставить перед собой амбициозные задачи, но отлично понимать каждый этап на пути данной реализации.Организация уверена, что именно на этом впредь и будет строиться эффективность работы «Всероссийского общества защиты прав инвалидов».