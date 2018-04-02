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31 марта прошел внеочередной съезд «Всероссийское общество слабовидящих» - рассмотрен ряд важных вопросов

Накануне прошел внеочередной Съезд «Всероссийского общества слабовидящих», которое является имеет статус Общероссийской общественной организации.

Как уже было сказано, за несколько месяцев после последнего Съезда во «Всероссийском обществе слабовидящих» произошли очень важные изменения.
31 марта прошел внеочередной съезд «Всероссийское общество слабовидящих» - рассмотрен ряд важных вопросов

Во-первых, организация, которая исповедует новейшие подходы в сфере социализации инвалидов по зрению, а также защиты интересов этих людей, становимся все больше узнаваемой. На данный момент у этой организации открыты отделения во всех 85 субъектах Российской Федерации. Но, что очень важно, что порядка 10 тысяч человек по всей России в той или иной степени вовлечены, либо уже выразили готовность присоединиться к этому движению.

Уже очевидно, что масштаб задач и того, что уже сделано, в весьма значительной степени отражают принципиально другое качество как социальной, так и общественной работы, которую будет вести в ближайшие годы «Всероссийское общество слабовидящих». Организация хорошо понимает, что все вопросы социализации инвалидов по зрению сильно связаны с настроем общества и власти, а также профессиональных организаций. А вот браться за решение подобных вопросов в духе нашего времени. Важные в условиях данного момента методики необходимы не только в медицинских подходах, но также в социальной инженерии и в общественных коммуникациях.

Как сообщает президент организации Александр Рявкин, Центральное правление 22 марта приняло решение, руководствуясь выше названными соображениями, рекомендовать Съезду рассмотреть вопрос о принятии названия организации: «Всероссийское общество защиты прав инвалидов».

С обновленным названием, отразив в уставных документах новейшие направления организации, с большей точностью донесет до всех, кто объективно заинтересован в этой работе и миссии.

Кроме того, организация считает полезным создание на базе их структур политической партии, которая будет способна на языке законодательных инициатив, а также общественного контроля реализовывать наши уставные цели и задачи. Которые будет отстаивать свою позицию прежде всего во властных инстанциях по всем текущим вопросам. Наличие такого инструмента позволит организации решать вопросы на различных площадках, которые в силу различных ограничений недоступны для отраслевых или профессиональных объединений. Ведь крайне важно двигаться вперед последовательно и ставить перед собой амбициозные задачи, но отлично понимать каждый этап на пути данной реализации.

Организация уверена, что именно на этом впредь и будет строиться эффективность работы «Всероссийского общества защиты прав инвалидов».
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:40
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