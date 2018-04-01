Виктория Романец снова попыталась задеть экс-супругу Антона Гусева Евгению Феофилактову

И все бы ничего, да только новая супруга Антона Виктория Романец все никак не может успокоиться. Причем пользователи Сети никак не могут понять, от куда у нее столько ненависти к Феофилактовой.Они неоднократно обращали внимание, что при любом удобном случае Вика пытается унизить Женю, раскритиковать ее поведение, и даже посмеяться над ее публикациями в Instagram.И это при том, что сама Феофилактова, которая осталась из-за Романец без мужа, выглядит в этой ситуации очень достойно. За все это время она ни словом ни обмолвилась о новой личной жизни Гусева, ругая его лишь за равнодушие к сыну.Так, в эти выходные Вика решила сходить вместе с друзьями в караоке-бар, где как обычно выпила лишнего и вспомнило про Женю. Весь остаток вечера она пыталась отпускать в адрес экс-супруги Антона колкие шутки, однако над ними не смелись ни ее друзья, ни тем более подписчики.