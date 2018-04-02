Фанам «Ганновера» не позволили пронести на стадион антироссийские баннеры

К домашней встрече Чемпионата Германии по футболу «Ганновер 96» - ФК «Лейпциг» отдельные фанаты принимающей стороны готовились основательно. Несколько десятков баннеров и растяжек фаны из Ганновера адресовали лично председателю наблюдательного совета ФК «Ганновер» Герхарду Шредеру. Ещё были заготовлены плакаты антироссийского содержания. Однако на домашний стадион «Ганновера» эти «произведения фанатского искусства» не попали.Как сообщает Welt, руководство «Ганновера» негативно отреагировало на подобные действия своих болельщиков. Фанам запретили проходить на матч против «Лейпцига» с баннерами, призывающими ввести дополнительные ограничительные меры против РФ. «Не засветились» на игре и лозунги, адресованные экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, которые неоднократно заявлял о своём расположении к президенту России и ратовал за отмену санкций против РФ.