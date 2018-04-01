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Ольга Бузова перепутала Астрахань и Архангельск

Ведущая телепроекта «Дом-2», певица Ольга Бузова на День смеха запуталась и прилетела вместо Архангельска в Астрахань.

Сегодня Бузова должна была прилететь в Архангельск, где был намечен ее сольный концерт. Однако Ольга вместе со своим коллективом приехала в Астрахань, вместо предполагаемого города.

Ольга Бузова перепутала Астрахань и Архангельск

Звезда сильно опозорилась перед астраханцами, так как выступление в этом городе должно состояться лишь 24 апреля. Бузова перепутала Архангельск и Астрахань, поэтому и произошла вся эта неразбериха.

Правда, пользователи не поймут, что это: действительно ли Ольга настолько блондинка в душе, что не может различить города, или же певица решила так подшутить над всеми в честь Дня смеха.

Однако преданные фанаты Бузовой уверены, что звезда из-за слишком напряженного графика могла и вовсе забыть, в какой город ей необходимо попасть.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:06
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