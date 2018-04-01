Ольга Бузова перепутала Астрахань и Архангельск

Сегодня Бузова должна была прилететь в Архангельск, где был намечен ее сольный концерт. Однако Ольга вместе со своим коллективом приехала в Астрахань, вместо предполагаемого города.Звезда сильно опозорилась перед астраханцами, так как выступление в этом городе должно состояться лишь 24 апреля. Бузова перепутала Архангельск и Астрахань, поэтому и произошла вся эта неразбериха.Правда, пользователи не поймут, что это: действительно ли Ольга настолько блондинка в душе, что не может различить города, или же певица решила так подшутить над всеми в честь Дня смеха.Однако преданные фанаты Бузовой уверены, что звезда из-за слишком напряженного графика могла и вовсе забыть, в какой город ей необходимо попасть.