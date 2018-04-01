Пользователи Сети поразились сходству Кристины Орбакайте и Примадонны

На фотографиях Орбакайте изображена со своей дочерью и Аллой Пугачёвой. Текст поста в рамках Instagram содержит рекламный характер. Артистка указала изготовителей сладостей, которые были на мероприятии, а также организаторов праздника и фотографов.Однако фанаты Кристины обратили внимание на совсем другой момент. Предлогом для обсуждений является поразительная схожесть Аллы Пугачёвой и Кристины. Многие из поклонников отметили, что этот факт с каждым годом становится всё очевидней. Подписчики также не оставили без внимания схожесть Клавдии с её папой. Фолловеры пожелали девочке успехов, а также надеются, что когда она вырастет, станет не менее талантливой своей бабушка и мама. Публикации за сутки сумели собрать свыше 83 тысяч лайков.