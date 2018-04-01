В Индии при обрушении гостиницы погибли 10 человек

В городе Индаур внезапно обрушилась местная гостиница, погребя под своими руинами людей. Пока сообщается о 10 погибших. Многие пострадали и получили травмы различной степени тяжести, причем состояние двоих потерпевших – критическое. Полиция полагает, что под завалами могут находиться и случайными прохожие.Как предварительная, озвучивается версия о врезавшемся в здание гостиницы автомобиле.Сейчас на месте ЧП проходят спасательные операции.