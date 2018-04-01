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В Индии при обрушении гостиницы погибли 10 человек

В Индии при обрушении 4-этажного здания гостиницы погибли 10 человек. Под руинами могут быть и случайные прохожие.

В Индии при обрушении гостиницы погибли 10 человек


В городе Индаур внезапно обрушилась местная гостиница, погребя под своими руинами людей. Пока сообщается о 10 погибших. Многие пострадали и получили травмы различной степени тяжести, причем состояние двоих потерпевших – критическое. Полиция полагает, что под завалами могут находиться и случайными прохожие.

Как предварительная, озвучивается версия о врезавшемся в здание гостиницы автомобиле.

Сейчас на месте ЧП проходят спасательные операции.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:50
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