Система машинного обучения нашла для астрономов 367 протопланетных дисков

Отмечается, что данный эксперимент проводили с целью поиска способов автоматизации работы с данными. Астрономам часто приходится анализировать большое количество информации, поэтому система машинного обучения могла бы значительно ускорить процесс.Данное исследование провели представители Массачусетского технологического института. Они использовали тот же принцип, что и проект гражданской науки Disk Detective. В рамках этой программы участникам необходимо изучить фотографии звезд и отыскать на них возможные газопылевые облака.В качестве информации для системы машинного обучения были выбраны результаты работы телескопа WISE. В ходе работы машины с данными, оказалось, что результат анализа полностью соответствовал классификации астрономов. Помимо этого система нашла еще 367 объектов, о которых до этого ученые ничего не знали.