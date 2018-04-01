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Система машинного обучения нашла для астрономов 367 протопланетных дисков

В издании Astronomy and Computing появилась новость о том, что астрономы смогли научить систему машинного обучения находить протопланетные диски. Таким образом, программе удалось обнаружить 367 новых объектов, которые в скором времени начнут изучать специалисты.

Система машинного обучения нашла для астрономов 367 протопланетных дисков


Отмечается, что данный эксперимент проводили с целью поиска способов автоматизации работы с данными. Астрономам часто приходится анализировать большое количество информации, поэтому система машинного обучения могла бы значительно ускорить процесс.

Данное исследование провели представители Массачусетского технологического института. Они использовали тот же принцип, что и проект гражданской науки Disk Detective. В рамках этой программы участникам необходимо изучить фотографии звезд и отыскать на них возможные газопылевые облака.

В качестве информации для системы машинного обучения были выбраны результаты работы телескопа WISE. В ходе работы машины с данными, оказалось, что результат анализа полностью соответствовал классификации астрономов. Помимо этого система нашла еще 367 объектов, о которых до этого ученые ничего не знали.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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