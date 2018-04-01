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Прохор Шаляпин повергся критике со стороны поклонников из-за перебора с макияжем

Певец всегда уделяет внимание своей внешности и решил порадовать поклонников новыми снимками в Instagram. Однако на этот раз Прохор Шаляпин подвергся критике из-за перебора с макияжем.

Исполнитель позировал перед камерами в стильном наряде, но подписчики сразу обратили внимание на тональную пудру с кремом на его лице. Потом они были поражены видом нарисованных бровей Прохора Шаляпина, ставшего похожим на женщину. Некоторые лица саркастически отметили, что тут еще нужно добавить помаду, чтобы завершить образ.

Прохор Шаляпин повергся критике со стороны поклонников из-за перебора с макияжем


Пользователи сетей выразили разное мнение по такому поводу, потому что многие люди считают его настоящим красавцем и считают такие сюжеты сценическим имиджем. Сам артист не реагирует на критику недоброжелателей и может ретушировать свои снимки.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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