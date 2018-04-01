Власти США хотят запрашивать данные об аккаунтах в соцсетях у соискателей виз
Сотрудник Госдепартамента США сообщил о том, что американские власти намерены внести поправки в правила приема документов на визу для приезжих. Таким образом, в скором времени всех соискателей могут обязать на предоставление данных об аккаунтах в электронной почте или социальных сетях.
Отмечается, что на данный момент эта поправка еще официально принята не была, но ранее подобная тема уже выдвигалась на обсуждение. Представитель Госдепартамента сказал, что если это правило все-таки введут, то оно будет касаться не только желающих мигрировать в США, но и тех, кто собирается посетить страну с целью работы, учебы или туризма. При этом кандидат на получение визы должен будет предоставить историю использования социальных сетей за последние пять лет.
В Госдепартаменте такую жесткую политику приема заявлений обосновывают указом, который ранее подписал Дональд Трамп. Президент США считает, что жесткие стандарты проверки кандидатов – это надежная практика.
Отмечается, что на данный момент эта поправка еще официально принята не была, но ранее подобная тема уже выдвигалась на обсуждение. Представитель Госдепартамента сказал, что если это правило все-таки введут, то оно будет касаться не только желающих мигрировать в США, но и тех, кто собирается посетить страну с целью работы, учебы или туризма. При этом кандидат на получение визы должен будет предоставить историю использования социальных сетей за последние пять лет.
В Госдепартаменте такую жесткую политику приема заявлений обосновывают указом, который ранее подписал Дональд Трамп. Президент США считает, что жесткие стандарты проверки кандидатов – это надежная практика.
В мире
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00