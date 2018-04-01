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Власти США хотят запрашивать данные об аккаунтах в соцсетях у соискателей виз

Сотрудник Госдепартамента США сообщил о том, что американские власти намерены внести поправки в правила приема документов на визу для приезжих. Таким образом, в скором времени всех соискателей могут обязать на предоставление данных об аккаунтах в электронной почте или социальных сетях.

Власти США хотят запрашивать данные об аккаунтах в соцсетях у соискателей виз


Отмечается, что на данный момент эта поправка еще официально принята не была, но ранее подобная тема уже выдвигалась на обсуждение. Представитель Госдепартамента сказал, что если это правило все-таки введут, то оно будет касаться не только желающих мигрировать в США, но и тех, кто собирается посетить страну с целью работы, учебы или туризма. При этом кандидат на получение визы должен будет предоставить историю использования социальных сетей за последние пять лет.

В Госдепартаменте такую жесткую политику приема заявлений обосновывают указом, который ранее подписал Дональд Трамп. Президент США считает, что жесткие стандарты проверки кандидатов – это надежная практика.
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В мире
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00
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