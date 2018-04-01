Власти США хотят запрашивать данные об аккаунтах в соцсетях у соискателей виз

Отмечается, что на данный момент эта поправка еще официально принята не была, но ранее подобная тема уже выдвигалась на обсуждение. Представитель Госдепартамента сказал, что если это правило все-таки введут, то оно будет касаться не только желающих мигрировать в США, но и тех, кто собирается посетить страну с целью работы, учебы или туризма. При этом кандидат на получение визы должен будет предоставить историю использования социальных сетей за последние пять лет.В Госдепартаменте такую жесткую политику приема заявлений обосновывают указом, который ранее подписал Дональд Трамп. Президент США считает, что жесткие стандарты проверки кандидатов – это надежная практика.