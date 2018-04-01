Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова стала платиновой блондинкой

Раньше у девушки был очень светлый, но теплый блонд, однако сейчас он стал не модным, уступив свое первенство более холодным оттенкам. Поэтому Надежде захотелось стать обладательницей волос серебристого цвета, так что она решительно отправилась в салон красоты для преображения.Ермакова решила поделиться со своими подписчиками процессом изменений. В своем микроблоге она опубликовала ролик, на котором виден результат «до» и «после» покраски.Что же касается фанатов, то им очень понравилось преображение своего кумира, отметив в комментариях, что с новым цветом волос она стала выглядеть моложе и свежее.