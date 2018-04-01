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Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова стала платиновой блондинкой

Экс-участница, бывший шеф-редактор официального сайта «Дома-2», а ныне его кастинг-директор Надежда Ермакова запомнилась зрителям, как эффектная блондинка. Имея достаточно темный цвет волос от природы, она с определенной периодичностью осветляет локоны, экспериментируя с их оттенками.

Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова стала платиновой блондинкой

Раньше у девушки был очень светлый, но теплый блонд, однако сейчас он стал не модным, уступив свое первенство более холодным оттенкам. Поэтому Надежде захотелось стать обладательницей волос серебристого цвета, так что она решительно отправилась в салон красоты для преображения.

Ермакова решила поделиться со своими подписчиками процессом изменений. В своем микроблоге она опубликовала ролик, на котором виден результат «до» и «после» покраски.

Что же касается фанатов, то им очень понравилось преображение своего кумира, отметив в комментариях, что с новым цветом волос она стала выглядеть моложе и свежее.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:03
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