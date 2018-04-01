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Новый Renault Captur разработают на одной платформе с Nissan Juke

В компании Renault готовят к презентации второе поколение кроссовера Captur. Накануне в сеть выложили первую информацию о новом автомобиле.

Новый Renault Captur разработают на одной платформе с Nissan Juke


Стоит напомнить, что европейская модель Renault Captur не имеет общих технических характеристик с российской версией Kaptur, так как автомобили построены на разных шасси. Официальная презентация Renault Captur для Европы состоится в Париже осенью этого года. Новый кроссовер построен на модульной архитектуре CMF-B, на которой также разработан Nissan Juke 2019 года.

В моторную гамму кроссовера Renault Captur войдёт турбомотор HR10 ёмкостью 1,0 литр и 4-цилиндровый агрегат HR13 объёмом 1,3 литра, генерирующий 140 или 160 лошадиных сил. Также автомобиль будет предложен с турбодизельным агрегатом производительностью 85 или 115 лошадиных сил и с гибридной силовой установкой, которая оснащена системой рекуперации энергии, она может питать бортовую электронику в пробках и запускать мотор в режиме Start-Stop.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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