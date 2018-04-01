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Антон Гусев сообщил, что зарабатывает уже полмиллиона в месяц

Известный экс-участник скандальной телестройки «Дом-2» Антон Гусев опять рассказывает о своей «суперкоманде» и о его титеническом труде.

Антон Гусев сообщил, что зарабатывает уже полмиллиона в месяц

По всей видимости, бывший муж Евгении Феофилактовой ни о чем просто уже не умеет думать. Накануне он сообщил, что выкладывается на все 100% каждый день, только так ему удается успешно вести дела.

Затем Гусев признался, как сильно любит жизнь, свою команду и свой бизнес, который дает ему возможность зарабатывать, с командой лучших, и постоянно растущей прибылью.

А следом за такими искренними признаниями последовал привычный от Антона рекламный стиль. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» рассказал о наборе новых людей в свою команду, которых пообещал сделать богатыми и счастливыми. Ведь, по его словам, уже сейчас ежемесячный заработок составляет 500 тысяч рублей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:02
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