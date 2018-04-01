Антон Гусев сообщил, что зарабатывает уже полмиллиона в месяц

По всей видимости, бывший муж Евгении Феофилактовой ни о чем просто уже не умеет думать. Накануне он сообщил, что выкладывается на все 100% каждый день, только так ему удается успешно вести дела.Затем Гусев признался, как сильно любит жизнь, свою команду и свой бизнес, который дает ему возможность зарабатывать, с командой лучших, и постоянно растущей прибылью.А следом за такими искренними признаниями последовал привычный от Антона рекламный стиль. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» рассказал о наборе новых людей в свою команду, которых пообещал сделать богатыми и счастливыми. Ведь, по его словам, уже сейчас ежемесячный заработок составляет 500 тысяч рублей.