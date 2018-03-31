По мнению зрителей «Дома-2», чем больше развивается проект, тем скучнее и фальшивее он становится

«Ленивые накачанные с нарощенными волосами девицы, не приученные за собой даже посуду помыть, и такие же парни самцы, не привыкшие не только работать, но и думать», - пишет зрительница.

Так, на днях одна из бывших фанаток реалити-шоу высказала свое мнение по поводу изменений, произошедших за последние несколько лет.По ее словам, некогда любимая телестройка полностью поменялась, причем далеко не в лучшую сторону. Бузова стала брюнеткой и накачала губы, которые обсудили уже со всех сторон, Бородина остервенела, Черкасова дослужился до должности ведущего, Рапунцель забеременела, а самое удивительное – Гобозов снова пришел строить любовь.И это далеко не самые плохие изменения, поскольку они коснулись только участников «Дома-2».По ее мнению, чем дальше развивается проект, тем скучнее и фальшивее он становится, поэтому и интерес к его просмотру пропадает навсегда.