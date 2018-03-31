АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

По мнению зрителей «Дома-2», чем больше развивается проект, тем скучнее и фальшивее он становится

Несмотря на то, что зрителей у телепроекта «Дом-2» предостаточно, тех, кто смотрел его с самого первого дня осталось у экранов немного. Все чаще в Сети они вспоминают былые времена и сравнивают прошлых участников с нынешними.

Так, на днях одна из бывших фанаток реалити-шоу высказала свое мнение по поводу изменений, произошедших за последние несколько лет.

По мнению зрителей «Дома-2», чем больше развивается проект, тем скучнее и фальшивее он становится

По ее словам, некогда любимая телестройка полностью поменялась, причем далеко не в лучшую сторону. Бузова стала брюнеткой и накачала губы, которые обсудили уже со всех сторон, Бородина остервенела, Черкасова дослужился до должности ведущего, Рапунцель забеременела, а самое удивительное – Гобозов снова пришел строить любовь.

И это далеко не самые плохие изменения, поскольку они коснулись только участников «Дома-2».

«Ленивые накачанные с нарощенными волосами девицы, не приученные за собой даже посуду помыть, и такие же парни самцы, не привыкшие не только работать, но и думать», - пишет зрительница.

По ее мнению, чем дальше развивается проект, тем скучнее и фальшивее он становится, поэтому и интерес к его просмотру пропадает навсегда.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Мозг приматов синхронно работает во время
«Связной» дарит наушники Sony WF-1000X за покупку
Сексуальное фото Лоуренс в старинной манере
Самая красивая девочка в мире спела вместе с
«Русская Джоли» - Галинка Миргаева, в откровенном
По мнению зрителей «Дома-2», чем больше
МВД Великобритании объяснило досмотр российского
Признаками старческого слабоумия кроме провалов в
Джиган не разрешает супруге выбирать место отдыха
Анастасия Балинская уверена, что Лера Голд
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за прошлый
Путь Анастасии Костенко: от «Мисс Колосок» до
Аппарат OSIRIS-REx повторил эксперимент Карла
Антону Гусеву срочно понадобился новый паспорт и
Испанка после заражения от картофеля 13 лет живет
Анастасия Кукаева сообщила о нетрадиционной
Mazda разработала хэтчбек Mazda 2 в особой версии
Сын Евгении Феофилактовой дома играет в
Анастасия Квитко обрадовала поклонников приличным
Дану Борисову заподозрили в заработке на пиаре за
Поклонники Игоря Николаева раскритиковали его за
В Дагестане ревнивец забил девушку камнем насмерть
Александр Гобозов познакомил Ольгу Жарикову со
Актер Крис Прэтт шокировал поклонников жизнью на
Под Подольском подросток отравился, выпив из
Центробанк скорректировал оценку оттока капитала
Эксперты: Перинатальная депрессия у женщин
Гендиректор «S7 космические транспортные системы»
Потомственный травник из Мордовии стал известным
40-летняя Ольга Орлова показала свою стройную
Просмотреть все новости