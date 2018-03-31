Анастасия Балинская уверена, что Лера Голд понесла слишком мягкое наказание
Участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Балинская после их драки с Лерой Голд считает, что соперница получила слишком мягкое наказание.
Конфликт между Балинской и Голд закончился, однако Анастасия все еще не может забыть понесенные обиды. Девушка утверждает, что после их драки у нее до сих пор болит голова.
По ее словам, Лера кидала в нее стеклянные предметы, в то время как она сама запустила пластиковый пакет из-под сока. А под конец Голд кинула в Балинскую кокос, который чудом не нанес более серьезные увечья.
Анастасия до сих пор чувствует себя плохо и уже обратилась к врачу, чтобы услышать его вердикт. В связи с этим она считает, что Валерия понесла слишком мягкое наказание, посидев в закрытом помещении с Сорокой.
Хоть Балинская и признает, что в драке виноваты обе, однако уверена, что Голд перешла черту дозволенности, поэтому должна ответить за свой поступок.
Конфликт между Балинской и Голд закончился, однако Анастасия все еще не может забыть понесенные обиды. Девушка утверждает, что после их драки у нее до сих пор болит голова.
По ее словам, Лера кидала в нее стеклянные предметы, в то время как она сама запустила пластиковый пакет из-под сока. А под конец Голд кинула в Балинскую кокос, который чудом не нанес более серьезные увечья.
Анастасия до сих пор чувствует себя плохо и уже обратилась к врачу, чтобы услышать его вердикт. В связи с этим она считает, что Валерия понесла слишком мягкое наказание, посидев в закрытом помещении с Сорокой.
Хоть Балинская и признает, что в драке виноваты обе, однако уверена, что Голд перешла черту дозволенности, поэтому должна ответить за свой поступок.