Анастасия Балинская уверена, что Лера Голд понесла слишком мягкое наказание

Конфликт между Балинской и Голд закончился, однако Анастасия все еще не может забыть понесенные обиды. Девушка утверждает, что после их драки у нее до сих пор болит голова.По ее словам, Лера кидала в нее стеклянные предметы, в то время как она сама запустила пластиковый пакет из-под сока. А под конец Голд кинула в Балинскую кокос, который чудом не нанес более серьезные увечья.Анастасия до сих пор чувствует себя плохо и уже обратилась к врачу, чтобы услышать его вердикт. В связи с этим она считает, что Валерия понесла слишком мягкое наказание, посидев в закрытом помещении с Сорокой.Хоть Балинская и признает, что в драке виноваты обе, однако уверена, что Голд перешла черту дозволенности, поэтому должна ответить за свой поступок.