Анастасия Кукаева сообщила о нетрадиционной ориентации Иосифа Оганесяна

Кукаева недолго задержалась на проекте и уже через 20 дней покинула его. Однако своим пребыванием девушка запомнилась многим телезрителям, так как делала достаточно громкие заявления касаемо некоторых участников шоу.На днях Анастасия решила рассказать своим подписчикам всю правду на счет «Дома-2». По ее словам, она покинула шоу по своему желанию, так как более длительное пребывание на проекте негативно могло отразиться на ее психике.Экс-участница призналась, что могла бы спокойно увести Алексея Купина у Майи Донцовой, однако не стала этого делать ради повышения мнимой популярности.Елена Хромина, по заверению Анастасии, интересуется не только мужским полом, но и женским, а Иосиф Оганесян вообще предпочитает лишь мужчин. Причем о нетрадиционной ориентации последнего якобы знают все участники «Дома-2».