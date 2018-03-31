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Анастасия Кукаева сообщила о нетрадиционной ориентации Иосифа Оганесяна

Бывшая участница известной телестройки «Дом-2» Анастасия Кукаева после своего ухода сообщила о том, что Иосиф Оганесян придерживается нетрадиционной ориентации.

Кукаева недолго задержалась на проекте и уже через 20 дней покинула его. Однако своим пребыванием девушка запомнилась многим телезрителям, так как делала достаточно громкие заявления касаемо некоторых участников шоу.

Анастасия Кукаева сообщила о нетрадиционной ориентации Иосифа Оганесяна

На днях Анастасия решила рассказать своим подписчикам всю правду на счет «Дома-2». По ее словам, она покинула шоу по своему желанию, так как более длительное пребывание на проекте негативно могло отразиться на ее психике.

Экс-участница призналась, что могла бы спокойно увести Алексея Купина у Майи Донцовой, однако не стала этого делать ради повышения мнимой популярности.

Елена Хромина, по заверению Анастасии, интересуется не только мужским полом, но и женским, а Иосиф Оганесян вообще предпочитает лишь мужчин. Причем о нетрадиционной ориентации последнего якобы знают все участники «Дома-2».
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:05
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