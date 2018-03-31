Бельгия нацелена на отказ от атомных электростанций к 2025 году
Недавно появилась информация о том, что правительство Бельгии нацелено на отказ от ядерных электростанций к 2025 году. Сообщение об этом поступило от Шарля Мишеля, премьера-министра королевства.
Выход из атомной энергетики чиновник назвал гарантией безопасности снабжения, а также соблюдение климатических соглашений.
Со слов Шарля Мишеля, данное решение было принято руководством страны согласно энергетическому пакту, сообщает РИА-Новости.
Выход из атомной энергетики чиновник назвал гарантией безопасности снабжения, а также соблюдение климатических соглашений.
Со слов Шарля Мишеля, данное решение было принято руководством страны согласно энергетическому пакту, сообщает РИА-Новости.