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Бельгия нацелена на отказ от атомных электростанций к 2025 году

Недавно появилась информация о том, что правительство Бельгии нацелено на отказ от ядерных электростанций к 2025 году. Сообщение об этом поступило от Шарля Мишеля, премьера-министра королевства.

Бельгия нацелена на отказ от атомных электростанций к 2025 году


Выход из атомной энергетики чиновник назвал гарантией безопасности снабжения, а также соблюдение климатических соглашений.

Со слов Шарля Мишеля, данное решение было принято руководством страны согласно энергетическому пакту, сообщает РИА-Новости.
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Политика / В мире
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:45
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