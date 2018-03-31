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Максим Галкин поздравил Лайму Вайкуле с днём рождения, назвав её родным человеком

Известный пародист Максим Галкин поздравил с днём рождения Лайму Вайкуле, назвав её родным человеком. Сегодня певице исполняется 64 года, но фанаты считают, что выглядит она как минимум на 20 лет моложе.

Максим Галкин поздравил Лайму Вайкуле с днём рождения, назвав её родным человеком

Сегодня свой 64-й день рождения празднует популярная не только среди слушателей России, но и Латвии певица Лайма Вайкуле. За долгие годы на сцене звезда сумела завоевать не только доверие и уважение публики, но и обзавестись верными друзьями среди других представителей шоу-бизнеса. Так, например, хорошей подругой она стала для семьи Аллы Пугачёвой.

Именно супруг Примадонны Максим Галкин сегодня поспешил выразить свои тёплые поздравления в адрес Лаймы Вайкуле. В трогательной публикации на странице собственного Instagram-аккаунта пародист назвал певицу родным для его семьи человеком, который практически стал её частью. Также Галкин пожелал, чтобы жизнь артистки озаряло тёплое юрмальское солнце, а улыбка никогда не сходила с лица.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:53
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