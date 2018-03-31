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Румынские охотники отомстили медведю после кражи спиртного

Жители румынской деревни Сусени устали от набегов медведя, вламывающегося в их дома. Охотники долго пытались поймать его после кражи спиртного и сумели отомстить животному.

Этот красавец лакомился салом, после чего решил попробовать на вкус свечи и сахар, после чего спокойно ушел в лес. Возмущенные люди не стали преследовать наглого противника, который решил вернуться и повторить своим подвиги. В этот раз медведь нашел клюквенную настойку на спирту и выпил жидкость до дна, закусив ягодами.

Румынские охотники отомстили медведю после кражи спиртного


Жители с ружьями быстро нашли виновника инцидента, мирно спящего под кустом после хорошей дозы алкоголя. Односельчане решили убить хищника, чтобы он не смог причинить им вред в будущем, так что приговор был приведен в исполнение.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:56
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