Очередной завтрак Рудковской украсили дизайнерские стеклянные рыбки

Яна Рудковская настолько увлеклась публикацией фотографий своих завтраков, что для этого у неё уже есть даже отдельная рубрика. Впрочем, подписчиков Instagram-профиля знаменитости это только забавляет. Они с удовольствие рассматривают каждый новый снимок, удивляясь тому, как та сервирует свой стол.На одной из последних публикаций из рубрики «Мои завтраки» Яна Рудковская похвасталась пользователям Сети дизайнерскими стеклянными рыбками, которые скрасили её утро. В комментариях к фотографии можно встретить множество восторженных отзывов о новых элементах декора. Запись уже собрала более 25 тысяч положительных отметок.