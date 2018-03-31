Наталья Солженицына призывает тщательно доработать ФГОС от Минобразования
Новая редакция Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), предложенная Министерством образования и науки, была раскритикована известным российским деятелем Натальей Солженицыной.
Вдова Александра Солженицына выступила против ФГОС, отметив, что вопрос преподавания литературы в школе обернулся громким скандалом с обвинениями в адрес предметников, уважаемых учениками. Образовательные стандарты для начальной и средней школы - это скучная тема, но касается она абсолютно всех родителей, считает Наталья Дмитриевна. Какие литературные произведения, каких авторов будут изучаться в российских школах, какие книги будут обязательными к прочтению, а какие – по выбору учителей. Этот список был одобрен Министерством образования еще в 2016 году, для чего потребовались длительное согласование с учителями, методистами и родителями. А с целью выработки уточнений по поводу того, как и чем измерять освоение школьного материала, были созданы рабочие группы по каждому отдельному предмету. Наталья Солженицына вместе с другими специалистами занималась разработкой предложений по предмету «Литература».
Предложения были переданы в Министерство образования РФ, но в конечном документе учтены не были. Чтобы разъяснить ситуацию, Наталья Солженицына, а также учитель Евгений Абелюк, методист Сергей Зинин, литератор Александр Архангельский и другие авторитетные эксперты, встретились с главой ведомства Ольгой Васильевой и ее сотрудниками. В результате длительной беседы удалось достичь определенного согласия. В частности, подтвердилось, что предложенный ранее список литературных произведений не будет дополняться или распределяться по годам обучения. Ведь в разных регионах России имеются свои национально-культурные традиции, и загонять всех в один окоп бессмысленно, убеждена Наталья Солженицына.
Собравшиеся эксперты были встревожены слухами о некоем документе, который жестко закрепляет все книги за определенными классами. Наталья Солженицына акцентировала внимание на том, что ее коллеги в время встречи с Ольгой Васильевой несколько раз уточняли информацию по поводу этого документа, спрашивая о том, существует ли он в действительности. В ответ прозвучало ясное «нет», ничего подобного в Минобразования не разрабатывается.
Но позднее оказалось, что такой документ действительно существует, и это обязательное приложение к новым образовательным стандартам. Его целью позиционируется создание единой литературной программы для всех регионов страны, чтобы дети, переезжающие во время учебного года, изучали один и тот же учебный материал.
Наталья Солженицына поспешила выразить тревогу по поводу того, что новый документ «перегружает детей нереалистично большим обязательным списком и лишает возможности вдумчивого чтения и полноценного освоения». В результате единое образовательное пространство превращается в поле формального знания, и такой подход соответствует интересам не школьников и педагогов, а контролеров и чиновников.
Наталья Дмитриевна твердо убеждена, что после вступления в силу новых стандартов школьники потеряют интерес к чтению книг. Более того, единый учебник литературы, который появится после вступления в силу новой редакции ФГОС, будет труден для одних детей и примитивен для других.
Общественный деятель отмечает, что «когда В.В. Путин говорил о едином учебнике по истории, он имел в виду недопустимость региональных версий единой истории, а вовсе не административный порыв чиновников все постричь под одну гребенку».
Наталья Солженицына призвала тщательно обдумать ситуацию и найти правильные решения. По ее мнению, доработать ФГОС необходимо, но для этой работы требуется более длительный срок.
Истчоник: www.mk.ru
Вдова Александра Солженицына выступила против ФГОС, отметив, что вопрос преподавания литературы в школе обернулся громким скандалом с обвинениями в адрес предметников, уважаемых учениками. Образовательные стандарты для начальной и средней школы - это скучная тема, но касается она абсолютно всех родителей, считает Наталья Дмитриевна. Какие литературные произведения, каких авторов будут изучаться в российских школах, какие книги будут обязательными к прочтению, а какие – по выбору учителей. Этот список был одобрен Министерством образования еще в 2016 году, для чего потребовались длительное согласование с учителями, методистами и родителями. А с целью выработки уточнений по поводу того, как и чем измерять освоение школьного материала, были созданы рабочие группы по каждому отдельному предмету. Наталья Солженицына вместе с другими специалистами занималась разработкой предложений по предмету «Литература».
Предложения были переданы в Министерство образования РФ, но в конечном документе учтены не были. Чтобы разъяснить ситуацию, Наталья Солженицына, а также учитель Евгений Абелюк, методист Сергей Зинин, литератор Александр Архангельский и другие авторитетные эксперты, встретились с главой ведомства Ольгой Васильевой и ее сотрудниками. В результате длительной беседы удалось достичь определенного согласия. В частности, подтвердилось, что предложенный ранее список литературных произведений не будет дополняться или распределяться по годам обучения. Ведь в разных регионах России имеются свои национально-культурные традиции, и загонять всех в один окоп бессмысленно, убеждена Наталья Солженицына.
Собравшиеся эксперты были встревожены слухами о некоем документе, который жестко закрепляет все книги за определенными классами. Наталья Солженицына акцентировала внимание на том, что ее коллеги в время встречи с Ольгой Васильевой несколько раз уточняли информацию по поводу этого документа, спрашивая о том, существует ли он в действительности. В ответ прозвучало ясное «нет», ничего подобного в Минобразования не разрабатывается.
Но позднее оказалось, что такой документ действительно существует, и это обязательное приложение к новым образовательным стандартам. Его целью позиционируется создание единой литературной программы для всех регионов страны, чтобы дети, переезжающие во время учебного года, изучали один и тот же учебный материал.
Наталья Солженицына поспешила выразить тревогу по поводу того, что новый документ «перегружает детей нереалистично большим обязательным списком и лишает возможности вдумчивого чтения и полноценного освоения». В результате единое образовательное пространство превращается в поле формального знания, и такой подход соответствует интересам не школьников и педагогов, а контролеров и чиновников.
Наталья Дмитриевна твердо убеждена, что после вступления в силу новых стандартов школьники потеряют интерес к чтению книг. Более того, единый учебник литературы, который появится после вступления в силу новой редакции ФГОС, будет труден для одних детей и примитивен для других.
Общественный деятель отмечает, что «когда В.В. Путин говорил о едином учебнике по истории, он имел в виду недопустимость региональных версий единой истории, а вовсе не административный порыв чиновников все постричь под одну гребенку».
Наталья Солженицына призвала тщательно обдумать ситуацию и найти правильные решения. По ее мнению, доработать ФГОС необходимо, но для этой работы требуется более длительный срок.
Истчоник: www.mk.ru
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:53