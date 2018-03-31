В американском городе Аврора похищен надгробный камень с могилы пришельца

Когда в 1897 г после аварии внеземного корабля жители нашли тело гуманоида, они решили похоронить его на кладбище, а также на памятнике запечатлели летающую тарелку. С тех пор прошло уже 120 лет, но раритет стал доказательством существования НЛО в реальности. Сейчас был запланирован специальный маршрут, посвященный такому событию.Однако камень снова украли неизвестные лица. После аналогичного похищения в 70-х годах, люди заменили памятник. Потом он тоже бесследно исчез, так что сейчас ситуация повторилась. Важно вернуть раритет на место, потому что история должна сохраниться для потомков.