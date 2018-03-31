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Елена Ваенга поделилась с фанатами своим архивным детским снимком

Певица и музыкант Елена Ваенга поделилась с поклонниками в Сети своим архивным детским снимком. Фолловеры считают, что звезда сейчас не отличается от маленькой девочки, запечатлённой на старом чёрно-белом фото.

Елена Ваенга поделилась с фанатами своим архивным детским снимком

Подписчики Instagram-профиля Елены Ваенги считают, что она в детстве является точной копией своего сына Ивана. К такому выводу фолловеры пришли после того, как артистка опубликовала свой архивный детский снимок. В подписи к публикации она не была многословной, подписав кадр одним лишь словом «Я».

Комментарии поклонников не заставили себя долго ждать. Фанаты пришли в восторг от того, насколько милой и красивой девочкой была Ваенга. Также многим показалось, что её сын Иван сейчас является точной копией своей мамы в детстве. К настоящему моменту архивный снимок певицы оценили более 7 тысяч человек.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:15
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