Елена Ваенга поделилась с фанатами своим архивным детским снимком

Подписчики Instagram-профиля Елены Ваенги считают, что она в детстве является точной копией своего сына Ивана. К такому выводу фолловеры пришли после того, как артистка опубликовала свой архивный детский снимок. В подписи к публикации она не была многословной, подписав кадр одним лишь словом «Я».Комментарии поклонников не заставили себя долго ждать. Фанаты пришли в восторг от того, насколько милой и красивой девочкой была Ваенга. Также многим показалось, что её сын Иван сейчас является точной копией своей мамы в детстве. К настоящему моменту архивный снимок певицы оценили более 7 тысяч человек.