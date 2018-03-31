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Туристы во время посещения Ниагарского водопада сняли на видео НЛО

В сетях появилось видео, опубликованное американскими туристами. Во время посещения Ниагарского водопада они запечатлели на камеры НЛО.

Туристы во время посещения Ниагарского водопада сняли на видео НЛО


Люди наслаждались красотой пейзажей и заметили объект в виде белого шара, несущийся по небу на большой скорости. Он также имел внушительные размеры и не походил на обычных птиц или воздушный транспорт. Исследователи отметили, что многие свидетели события часто замечали НЛО в этом месте.



Возможно, мощная энергетика водопада притягивает к себе внеземных гостей или они имеют свои подводные базы, скрытые от людских глаз. Пока ученые не могут пояснить, с чем связаны аномальные явления, не относящиеся к обычной иллюзии, а гости продолжают радовать юзеров новыми материалами.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40
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