Британская 77-летняя балерина удивила американцев отличной физической формой
Большинство балерин рано заканчивают свою карьеру и выходят на пенсию, но 77-летняя британка Сюзель Пул до сих пор продолжает радовать людей своим талантом. Она удивила американцев отличной физической формой из-за постоянных тренировок.
Сейчас женщина живет в Техасе, но не собирается бросать свою профессию. Она занимается балетом с детства и имеет огромный сценический опыт, но при этом продолжает совершенствовать свое мастерство. Балерина отметила, что танцы не связаны с возрастными ограничениями, а потому нужно продолжать тренировки.
Британка часто выступает в домах престарелых и общается с людьми разных возрастов, призывая их заняться балетом. Такие упражнения позитивно отражаются на состоянии здоровья, а сама женщина не употребляет препаратов и отлично себя чувствует.
Сейчас женщина живет в Техасе, но не собирается бросать свою профессию. Она занимается балетом с детства и имеет огромный сценический опыт, но при этом продолжает совершенствовать свое мастерство. Балерина отметила, что танцы не связаны с возрастными ограничениями, а потому нужно продолжать тренировки.
Британка часто выступает в домах престарелых и общается с людьми разных возрастов, призывая их заняться балетом. Такие упражнения позитивно отражаются на состоянии здоровья, а сама женщина не употребляет препаратов и отлично себя чувствует.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30