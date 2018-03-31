Британская 77-летняя балерина удивила американцев отличной физической формой

Сейчас женщина живет в Техасе, но не собирается бросать свою профессию. Она занимается балетом с детства и имеет огромный сценический опыт, но при этом продолжает совершенствовать свое мастерство. Балерина отметила, что танцы не связаны с возрастными ограничениями, а потому нужно продолжать тренировки.Британка часто выступает в домах престарелых и общается с людьми разных возрастов, призывая их заняться балетом. Такие упражнения позитивно отражаются на состоянии здоровья, а сама женщина не употребляет препаратов и отлично себя чувствует.