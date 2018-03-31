Модели DFM AX7 и DFM H30 Cross доступны в России со скидкой

По данным пресс-службы «Дунфэн Мотор Рус» для российских клиентов стала доступна новая услуга DFM Trade-In. В частности, клиентам предлагается сдать свой старый автомобиль дилерам и получить новый DFM AX7 и хэтчбек DFM H30 Cross дешевле на 50 000 рублей.К тому же кроссовер DFM AX7 в модификации Prestige с автоматической трансмиссией можно купить с дополнительной выгодой в 50 000 рублей, в итоге автомобиль россиянам обойдётся в 1 079 000 рублей. Аналогичная скидка действует и на модель DFM H30 Cross в модификации Comfort, комплектующейся механической трансмиссией, в результате её стоимость составляет 599 000 рублей.Согласно статистическим данным, за январь и февраль текущего года компания Dongfeng на российском рынке реализовала 241 автомобиль, это в 2,6 раза больше, чем за этот же период в минувшем году.