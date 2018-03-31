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Модели DFM AX7 и DFM H30 Cross доступны в России со скидкой

Официальные представители компании Dongfeng в России сообщили о специальных скидках на кроссовер DFM AX7 и хэтчбек DFM H30 Cross. Также Dongfeng предлагает россиянам поддержку по программе автокредитования.

Модели DFM AX7 и DFM H30 Cross доступны в России со скидкой


По данным пресс-службы «Дунфэн Мотор Рус» для российских клиентов стала доступна новая услуга DFM Trade-In. В частности, клиентам предлагается сдать свой старый автомобиль дилерам и получить новый DFM AX7 и хэтчбек DFM H30 Cross дешевле на 50 000 рублей.

К тому же кроссовер DFM AX7 в модификации Prestige с автоматической трансмиссией можно купить с дополнительной выгодой в 50 000 рублей, в итоге автомобиль россиянам обойдётся в 1 079 000 рублей. Аналогичная скидка действует и на модель DFM H30 Cross в модификации Comfort, комплектующейся механической трансмиссией, в результате её стоимость составляет 599 000 рублей.

Согласно статистическим данным, за январь и февраль текущего года компания Dongfeng на российском рынке реализовала 241 автомобиль, это в 2,6 раза больше, чем за этот же период в минувшем году.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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