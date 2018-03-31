Сергей Шнуров хочет собрать 60 тысяч зрителей на «Зенит-Арене»
Сергей Шнуров сделал анонс большого шоу, где собирается поставить свежий рекорд по массе зрителей, а состоится это мероприятие 19 октября на «Зенит-Арене», расположенной в Санкт-Петербурге.
Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» заявил, что для него грядущее выступление станет поистине триумфальным, поскольку 19 октября он хочет скопить аудиторию в 60 тысяч человек, чего никогда прежде не делал.
Информации о том, когда начнут продавать билеты на грандиозный концерт Шнурова, пока нет.
Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» заявил, что для него грядущее выступление станет поистине триумфальным, поскольку 19 октября он хочет скопить аудиторию в 60 тысяч человек, чего никогда прежде не делал.
«Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями», - сказал Шнуров.
Информации о том, когда начнут продавать билеты на грандиозный концерт Шнурова, пока нет.