Сергей Шнуров хочет собрать 60 тысяч зрителей на «Зенит-Арене»

«Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями», - сказал Шнуров.

Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» заявил, что для него грядущее выступление станет поистине триумфальным, поскольку 19 октября он хочет скопить аудиторию в 60 тысяч человек, чего никогда прежде не делал.Информации о том, когда начнут продавать билеты на грандиозный концерт Шнурова, пока нет.