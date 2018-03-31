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Сергей Шнуров хочет собрать 60 тысяч зрителей на «Зенит-Арене»

Сергей Шнуров сделал анонс большого шоу, где собирается поставить свежий рекорд по массе зрителей, а состоится это мероприятие 19 октября на «Зенит-Арене», расположенной в Санкт-Петербурге.

Фронтмен рок-коллектива «Ленинград» заявил, что для него грядущее выступление станет поистине триумфальным, поскольку 19 октября он хочет скопить аудиторию в 60 тысяч человек, чего никогда прежде не делал.

Сергей Шнуров хочет собрать 60 тысяч зрителей на «Зенит-Арене»

«Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями», - сказал Шнуров.

Информации о том, когда начнут продавать билеты на грандиозный концерт Шнурова, пока нет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 01:35
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