Точка Немо: Водное кладбище Земли для космических кораблей

«Его наиболее привлекательной особенностью для контролируемых космических отходов является то, что там никто не живет. Похоже, что это также биологически не очень разнообразно, поэтому он будет использоваться в качестве захоронения наземного кладбища» будет более вежливым термином, главным образом для грузовых космических кораблей», - сказал Стейн Лемменс, эксперт по космическому мусору в Европейском космическом агентстве в Дармштадте, Германия.

Официально названое «океанической точкой недоступности», это водяное кладбище для топливных баков титана и другого высокотехнологичного космического мусора лучше известно космическим любителям как Точка Немо - в честь вымышленного подводного капитана Жюля Верна.Точка Немо находится дальше от суши, чем любая другая точка на земном шаре: 2 688 километров от островов Питкэрн на севере, один из островов Пасхи на северо-запад и остров Махер - часть Антарктиды - на юге.Лемменс рассказал, что около 250 до 300 космических аппаратов, которые не сгорели полностью после входа в плотные слои атмосферы Земли, в данное время покоятся на этом кладбище. На сегодняшний день самым крупным объектом, покоящемся в Точке Немо с 2001 года, является советская космическая станция «МИР», которая весила 120 тонн.«Кладбище обычно используется в настоящее время российскими капсулами «Прогресс», которые возвращаются на Международную космическую станцию (МКС)», - сказал Лемменс.Массовая 420-тонная МКС также будет затоплена в точке Немо в 2024 году.В будущем большинство космических аппаратов будут «предназначены для кончины» с материалами, которые плавятся при более низких температурах, что значительно снижает вероятность их повторного входа и попадания на поверхность Земли. Например, NASA и ESA переключаются с титана на алюминий при производстве топливных баков.