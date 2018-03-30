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Точка Немо: Водное кладбище Земли для космических кораблей

Так называемая «точка Немо», куда неконтролируемая космическая станция Tiangong-1, вероятно, не попадет в воскресенье, - это тяжелое место в южной части Тихого океана, где находят последний покой космические отходы.

Точка Немо: Водное кладбище Земли для космических кораблей


Официально названое «океанической точкой недоступности», это водяное кладбище для топливных баков титана и другого высокотехнологичного космического мусора лучше известно космическим любителям как Точка Немо - в честь вымышленного подводного капитана Жюля Верна.

Точка Немо находится дальше от суши, чем любая другая точка на земном шаре: 2 688 километров от островов Питкэрн на севере, один из островов Пасхи на северо-запад и остров Махер - часть Антарктиды - на юге.

«Его наиболее привлекательной особенностью для контролируемых космических отходов является то, что там никто не живет. Похоже, что это также биологически не очень разнообразно, поэтому он будет использоваться в качестве захоронения наземного кладбища» будет более вежливым термином, главным образом для грузовых космических кораблей», - сказал Стейн Лемменс, эксперт по космическому мусору в Европейском космическом агентстве в Дармштадте, Германия.


Точка Немо: Водное кладбище Земли для космических кораблей


Лемменс рассказал, что около 250 до 300 космических аппаратов, которые не сгорели полностью после входа в плотные слои атмосферы Земли, в данное время покоятся на этом кладбище. На сегодняшний день самым крупным объектом, покоящемся в Точке Немо с 2001 года, является советская космическая станция «МИР», которая весила 120 тонн.

«Кладбище обычно используется в настоящее время российскими капсулами «Прогресс», которые возвращаются на Международную космическую станцию (МКС)», - сказал Лемменс.

Массовая 420-тонная МКС также будет затоплена в точке Немо в 2024 году.

В будущем большинство космических аппаратов будут «предназначены для кончины» с материалами, которые плавятся при более низких температурах, что значительно снижает вероятность их повторного входа и попадания на поверхность Земли. Например, NASA и ESA переключаются с титана на алюминий при производстве топливных баков.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:45
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