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У жителя Ногинска обнаружили целый склад оружия

В подмосковном Ногинске у 37-летнего мужчины обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия.
У жителя Ногинска обнаружили целый склад оружия


По адресу проживания горожанина обнаружили смертоносный склад оружия в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Предметы, похожие на пистолет-пулемет Шпагина и пистолет ТТ у подозреваемого изъяли. Исследование найденного оружие показало, что оно пригодно для стрельбы. Всего же обнаружили и изъяли 23 единицы, схожие с различными видами огнестрельного оружия.

Как объясняет хозяин арсенала, он покупал оружие у «черных археологов» с целью создать в будущем музей, однако правоохранители его опередили. По мнению экспертов, большинство единиц оружия находится почти в идеальном состоянии, так что о коллекционировании речи не идет.

Против горожанина открыли уголовное производство по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта оружия. Ему может грозить до 4 лет заключения.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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