У жителя Ногинска обнаружили целый склад оружия

По адресу проживания горожанина обнаружили смертоносный склад оружия в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Предметы, похожие на пистолет-пулемет Шпагина и пистолет ТТ у подозреваемого изъяли. Исследование найденного оружие показало, что оно пригодно для стрельбы. Всего же обнаружили и изъяли 23 единицы, схожие с различными видами огнестрельного оружия.Как объясняет хозяин арсенала, он покупал оружие у «черных археологов» с целью создать в будущем музей, однако правоохранители его опередили. По мнению экспертов, большинство единиц оружия находится почти в идеальном состоянии, так что о коллекционировании речи не идет.Против горожанина открыли уголовное производство по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта оружия. Ему может грозить до 4 лет заключения.